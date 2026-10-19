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Suporte da Philips

A cafeteira expresso Philips descarta pó sem preparar café

Sua cafeteira expresso Philips descarta o pó de café quando o preparo do café for cancelado. Leia abaixo para obter mais informações e soluções.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5441/55, EP5441/52. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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