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Suporte da Philips

Pó de café sob o conjunto de preparo da cafeteira expresso Philips

Se você encontrar pó de café sob ou dentro do conjunto de preparo da sua cafeteira expresso Philips, veja abaixo as soluções e o vídeo de instruções. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5441/55, EP5441/52. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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