Não sai café da minha cafeteira expresso Philips

Se a cafeteira expresso Philips não estiver distribuindo café, veja abaixo as possíveis causas e maneiras de resolver o problema.
Se você notar isso durante a primeira utilização da máquina, observe que, nesse caso, é normal ver apenas algumas gotas de café. Depois de preparar mais algumas xícaras, será possível obter a quantidade de café esperada.
Se sua cafeteira expresso estiver fazendo um barulho alto e a água não fluir para o reservatório de água, isso geralmente é causado pelo ar preso. As etapas a seguir ajudarão você a resolver isso: 1. Desligue a máquina 2. Esvazie o reservatório de água e remova o filtro AquaClean (ou qualquer outro filtro de água que sua máquina esteja usando) 3. Encha novamente o reservatório de água e coloque-o novamente na posição 4. Ligue a máquina novamente. Quando a máquina estiver aquecida, selecione água quente e passe 2 ou 3 xícaras de água quente
Se você usar um filtro de água AquaClean, siga estas etapas adicionais para garantir que o filtro esteja pronto e instalado corretamente para uso: 1. Agite o filtro de água AquaClean por 5 segundos 2. Segure o filtro de cabeça para baixo em um contêiner/tigela com água até que não saiam mais bolhas de ar 3. Coloque o filtro novamente no reservatório de água e encha o reservatório de água 4. Reinicie a cafeteira e religue-a novamente 5. Selecione “água quente” e passe 2 ou 3 xícaras de água quente
Observação: Substitua o filtro AquaClean se você estiver usando-o por mais de três meses. Este filtro pode estar obstruído se tiver sido utilizado por um período maior que esse.
Se o conjunto de preparo estiver sujo ou obstruído, isso também pode fazer com que sua cafeteira expresso não despeje café. Para evitar isso, é importante lavar o conjunto de preparo semanalmente, conforme explicado nas etapas a seguir (ou como mostrado no nosso vídeo tutorial).
1. Desligue a cafeteira expresso. Aguarde de 15 a 20 segundos até que ela esteja completamente desligada e não faça mais ruídos 2. Abra a porta de serviço e retire o conjunto de preparo. Você pode removê-lo pressionando o botão “PUSH” para o lado direito, mantendo-o pressionado e puxando-o na sua direção 3. Lave o conjunto de preparo completamente com água morna e deixe-a secar no ambiente antes de colocá-lo de volta
Observação: Para fazer uma limpeza completa do conjunto de preparo, recomendamos usar a pastilha removedora de óleo de café da Philips CA6704.
Outro motivo pelo qual o café está sendo passado pode ser um bocal obstruído. Você pode limpá-lo usando um limpador de tubo ou uma agulha para se livrar da sujeira.
Se a quantidade correta de grãos de café for excedida durante o uso da função de café pré-moído, isso pode fazer com que o conjunto de preparo fique cheio demais: o pó de café será descartado e a máquina não passará café.
Para evitar que isso aconteça ao usar a função de café pré-moído: certifique-se de que a máquina esteja ligada corretamente e pronta para uso antes de adicionar café pré-moído no compartimento de café pré-moído. Use apenas uma medida cheia de pó de café com a colher fornecida e bata o acesso superior.
Se o calcário tiver se acumulado no interior da sua cafeteira expresso, isso poderá causar um defeito. Todas as cafeteiras expresso Philips têm um indicador de remoção de impurezas exclusivo. Recomendamos remover as impurezas da cafeteira assim que ela indicar que isso seja feito.
Outra causa possível para sua máquina não passar café é um compartimento de café pré-moído. Se essa for a causa, você pode corrigi-la seguindo as etapas abaixo ou os filmes de instrução:
1. Desligue a cafeteira expresso. Aguarde de 15 a 20 segundos até que ela esteja completamente desligada e não faça mais ruídos 2. Abra a porta de manutenção e remova o conjunto de preparo pressionando o botão “PUSH” para o lado direito, mantendo-o pressionado e puxando-o na sua direção 3. Abra a tampa do compartimento café pré-moído e insira o cabo da colher nela 4. Mova a alça para cima e para baixo até que o café obstruído caia Se essas soluções não resolverem o problema, entre em contato conosco para obter assistência.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP4441/50, EP5441/52, EP5441/55. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›