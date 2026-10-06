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Suporte da Philips

Não sai café da minha cafeteira expresso Philips

Se a cafeteira expresso Philips não estiver distribuindo café, veja abaixo as possíveis causas e maneiras de resolver o problema.

Se você notar isso durante a primeira utilização da máquina, observe que, nesse caso, é normal ver apenas algumas gotas de café. Depois de preparar mais algumas xícaras, será possível obter a quantidade de café esperada. 
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5441/52, EP5441/55. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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