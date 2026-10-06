Não sai café da minha cafeteira expresso Philips

Se sua cafeteira expresso estiver fazendo um barulho alto e a água não fluir para o reservatório de água, isso geralmente é causado pelo ar preso.

As etapas a seguir ajudarão você a resolver isso:

1. Desligue a máquina

2. Esvazie o reservatório de água e remova o filtro AquaClean (ou qualquer outro filtro de água que sua máquina esteja usando)

3. Encha novamente o reservatório de água e coloque-o novamente na posição

4. Ligue a máquina novamente. Quando a máquina estiver aquecida, selecione água quente e passe 2 ou 3 xícaras de água quente



Se você usar um filtro de água AquaClean, siga estas etapas adicionais para garantir que o filtro esteja pronto e instalado corretamente para uso:

1. Agite o filtro de água AquaClean por 5 segundos

2. Segure o filtro de cabeça para baixo em um contêiner/tigela com água até que não saiam mais bolhas de ar

3. Coloque o filtro novamente no reservatório de água e encha o reservatório de água

4. Reinicie a cafeteira e religue-a novamente

5. Selecione “água quente” e passe 2 ou 3 xícaras de água quente



Observação: Substitua o filtro AquaClean se você estiver usando-o por mais de três meses. Este filtro pode estar obstruído se tiver sido utilizado por um período maior que esse.