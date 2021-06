Quando o código de erro 11 ou 19 aparecer, aguarde algum tempo para a cafeteira ajustar a temperatura de transporte/externa à temperatura ambiente. Isso pode acontecer com mais frequência durante o inverno, especialmente quando está frio e as temperaturas externas estão em torno de zero grau.



Desligue a máquina por 30 minutos e ligue-a novamente.



Outra opção é verificar novamente se o plugue na parte traseira da máquina está firmemente conectado: Empurre-o até ficar totalmente conectado! Certifique-se de que o plugue foi conectado corretamente à tomada de energia.



Se a cafeteira estiver mostrando outros códigos de erro ou se as soluções não estiverem resolvendo o problema, entre em contato conosco para obter mais assistência.