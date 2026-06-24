ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Há cafeteira expresso Philips está emitindo um ruído

Caso sua cafeteira expresso Philips faça um ruído alto ou estranho, leia abaixo para obter mais informações e soluções.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5441/55, EP5441/52. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte