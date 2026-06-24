Há cafeteira expresso Philips está emitindo um ruído

Caso sua cafeteira expresso Philips faça um ruído alto ou estranho, leia abaixo para obter mais informações e soluções.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5441/55, EP5441/52. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Posso usar um filtro diferente na minha máquina de café expresso Philips?
Como limpar/manter a cafeteira expresso Philips
Como usar as pastilhas removedoras de óleo de café Philips?
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Como ajustar o volume da bebida da minha cafeteira Philips
Como lubrificar o conjunto de preparo da cafeteira expresso Philips
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