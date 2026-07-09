A prancha alisadora Philips não alisa meu cabelo

Pode ser que você esteja pegando uma mecha de cabelo muito grossa para alisar. Isso afeta a qualidade do alisamento e poderá ser necessário repetir o processo algumas vezes.

Tente pegar uma pequena mecha de cabelo, com não mais do que 5 a 6 cm de largura, para alisá-la em apenas uma passada.

Para a chapa alisadora Philips SenseIQ, você também pode tentar o modo [Rápido] (Fast) ou escolher outro ajuste manual para obter alisamento mais rápido.