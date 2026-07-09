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Suporte da Philips

A prancha alisadora Philips não alisa meu cabelo

Se você não estiver satisfeita com os resultados da sua prancha alisadora Philips, siga nossa solução de problemas abaixo para resolver essa questão.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHS378/09 , BHS378/00 , HP8321/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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