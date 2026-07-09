A prancha alisadora Philips não alisa meu cabelo

Se você não estiver satisfeita com os resultados da sua prancha alisadora Philips, siga nossa solução de problemas abaixo para resolver essa questão.
Pode ser que você esteja pegando uma mecha de cabelo muito grossa para alisar. Isso afeta a qualidade do alisamento e poderá ser necessário repetir o processo algumas vezes. Tente pegar uma pequena mecha de cabelo, com não mais do que 5 a 6 cm de largura, para alisá-la em apenas uma passada. Para a chapa alisadora Philips SenseIQ, você também pode tentar o modo [Rápido] (Fast) ou escolher outro ajuste manual para obter alisamento mais rápido.
Sempre seque os cabelos antes de alisar. O alisamento de cabelos molhados ou úmidos danifica os fios e proporciona resultados insatisfatórios.
Outra dica para obter os melhores resultados da sua prancha alisadora é aplicar pressão suficiente. Certifique-se de que seu cabelo está bem pressionado entre as placas da prancha.
O alisamento requer um pouco de paciência. Ao deslizar a prancha alisadora para baixo, mova-a lentamente e de forma suave. Se mesmo assim você não ficar satisfeita com os resultados da prancha alisadora Philips, entre em contato conosco para obter suporte.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:BHS378/09 , BHS378/00 , HP8321/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›