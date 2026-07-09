Meu modelador de cabelo Philips está produzindo vapor
Se você vir um pouco de vapor saindo do seu cabelo ao usar o secador modelador de cabelo Philips ou algum resíduo de água acumulado no modelador, não se preocupe. O produto ainda é seguro para ser usado. Veja abaixo por que isso pode ocorrer.
Se você tentar alisar ou cachear os cabelos molhados, verá uma grande quantidade de vapor saindo do seu cabelo. Recomendamos que você use as pranchas alisadoras e os modeladores de cachos Philips em cabelos secos para obter melhores resultados. Esse procedimento também é a melhor opção para seu cabelo.
O modelador de cabelo precisa estar muito quente para remodelar seu cabelo. Isso pode resultar em um pouco de umidade evaporar do seu cabelo. No entanto, isso é naturalmente substituído pela a umidade do ar.
Use sempre a temperatura recomendada para seu modelador de cabelo.
Um pouco de umidade pode evaporar. É possível que parte se transforme em água, e os resíduos podem ser vistos no dispositivo enquanto você o usar. Este resíduo desaparece automaticamente após um tempo.
Se você ainda não se sente confortável com a quantidade de vapor saindo dos seus cabelos ao usar um modelador de cabelo Philips, entre em contato conosco para obter mais suporte.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HP8372/30 , BHS378/09 , BHS378/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›