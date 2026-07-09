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Suporte da Philips

Meu modelador de cabelo Philips não liga

Se você está tendo problemas para ligar o modelador de cabelo Philips, leia nossa solução de problemas abaixo para resolver essa questão.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HP8372/30 , HP8281/81 , BHS378/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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