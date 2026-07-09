Meu modelador de cabelo Philips não liga

Se você está tendo problemas para ligar o modelador de cabelo Philips, leia nossa solução de problemas abaixo para resolver essa questão.
Antes de ligar seu modelador de cabelo, verifique se ele está conectado a uma tomada elétrica. Para verificar se a tomada elétrica está funcionando, tente conectar outro dispositivo e ver ele se funciona.
Verifique se a voltagem da tomada elétrica é adequada ao seu modelador de cabelo. Para saber mais sobre qual voltagem é adequada para seu dispositivo, consulte o manual do usuário.
Se o modelador de cabelo ainda não estiver ligando, pode ser que o cabo esteja danificado. Nesse caso, entre em contato conosco para obter ajuda.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HP8372/30 , HP8281/81 , BHS378/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›