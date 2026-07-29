Minha Airfryer Philips não liga ou não funciona

A gaveta não está completamente fechada

Alguns modelos de Airfryer têm o recurso de detecção da panela. Este recurso desliga o aquecedor e o ventilador ao remover a panela da Airfryer.

Verifique se a panela foi inserida na Airfryer e se a gaveta foi completamente fechada. Caso contrário, a Airfryer não ligará.

O mecanismo de detecção da panela pode estar quebrado

Remova a panela da Airfryer e verifique se há rachaduras/danos nas partes plásticas, principalmente nas bordas da panela (veja a imagem abaixo). Caso note qualquer dano ou rachadura, entre em contato conosco para obter mais assistência.



Especificamente para os modelos HD9880/HD9875/HD9876, remova a panela da Airfryer da gaveta e vire-a de cabeça para baixo. O módulo de detecção de panela fica no lado direito, próximo ao recesso do suporte da alça da cesta (veja a imagem abaixo).



De um lado, você notará uma pequena tampa plástica (veja a imagem abaixo). Se isso estiver faltando, a detecção da panela não funcionará. Nesse caso, entre em contato conosco pelo site www.philips.com/contact e teremos prazer em ajudá-lo.

A temperatura está muito baixa

Se você ajustar sua Airfryer para cozinhar a 40 °C (100 °F) ou menos, pode parecer que ela não está aquecendo (especialmente quando a temperatura no ambiente ao redor é semelhante a isso).



Verifique o ajuste de temperatura da Philips Airfryer e aumente-o, se necessário.

Nenhum tempo definido ou tempo de preparo curto demais (Airfryer analógica)

Gire o timer analógico para o tempo de preparo desejado (assista ao vídeo abaixo). Se o tempo de preparo desejado for inferior a 10 minutos, gire o timer para aproximadamente 15 minutos e depois volte para o tempo de preparo menor desejado.