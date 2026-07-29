Minha Airfryer Philips não liga ou não funciona

Se a Airfryer Philips não ligar, não funcionar ou não aquecer mesmo ligada, leia o artigo abaixo para saber quais são as possíveis causas e soluções.
Verifique se o plugue da Airfryer foi inserido corretamente na tomada.
Caso haja muitos aparelhos conectados à mesma tomada, sua Philips Airfryer poderá não funcionar. Desconecte os outros aparelhos ou utilize outra tomada.
Para dispositivos analógicos, pode ser que o temporizador esteja funcionando, mas o dispositivo não esteja aquecendo. Nesse caso, verifique se o plugue da Airfryer foi inserido corretamente na tomada.
A gaveta não está completamente fechada Alguns modelos de Airfryer têm o recurso de detecção da panela. Este recurso desliga o aquecedor e o ventilador ao remover a panela da Airfryer. Verifique se a panela foi inserida na Airfryer e se a gaveta foi completamente fechada. Caso contrário, a Airfryer não ligará.
O mecanismo de detecção da panela pode estar quebrado Remova a panela da Airfryer e verifique se há rachaduras/danos nas partes plásticas, principalmente nas bordas da panela (veja a imagem abaixo). Caso note qualquer dano ou rachadura, entre em contato conosco para obter mais assistência.
Especificamente para os modelos HD9880/HD9875/HD9876, remova a panela da Airfryer da gaveta e vire-a de cabeça para baixo. O módulo de detecção de panela fica no lado direito, próximo ao recesso do suporte da alça da cesta (veja a imagem abaixo).
De um lado, você notará uma pequena tampa plástica (veja a imagem abaixo). Se isso estiver faltando, a detecção da panela não funcionará. Nesse caso, entre em contato conosco pelo site www.philips.com/contact e teremos prazer em ajudá-lo.
A temperatura está muito baixa Se você ajustar sua Airfryer para cozinhar a 40 °C (100 °F) ou menos, pode parecer que ela não está aquecendo (especialmente quando a temperatura no ambiente ao redor é semelhante a isso).
Verifique o ajuste de temperatura da Philips Airfryer e aumente-o, se necessário.
Nenhum tempo definido ou tempo de preparo curto demais (Airfryer analógica)
Gire o timer analógico para o tempo de preparo desejado (assista ao vídeo abaixo). Se o tempo de preparo desejado for inferior a 10 minutos, gire o timer para aproximadamente 15 minutos e depois volte para o tempo de preparo menor desejado.
As informações abaixo se aplicam apenas aos modelos NA55x.
Ao usar a função relacionada ao vapor da Airfryer NA55x sem que o reservatório de água tenha sido instalado corretamente, ou sem ter colocado água nele, o aparelho detectará a condição, e o ícone (veja a imagem abaixo) começará a piscar. Certifique-se de que haja água suficiente no reservatório e empurre-o para o lugar correto. Em seguida, pressione o botão iniciar/pausar para começar a cozinhar, e o ícone desaparecerá.
Se a solução anterior não resolver o problema, é possível que o aquecedor da Philips Airfryer esteja danificado. Nesse caso, entre em contato conosco para obter assistência detalhada.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›