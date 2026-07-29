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Suporte da Philips

Minha Airfryer Philips não liga ou não funciona

Se a Airfryer Philips não ligar, não funcionar ou não aquecer mesmo ligada, leia o artigo abaixo para saber quais são as possíveis causas e soluções.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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