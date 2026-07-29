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Suporte da Philips

As batatas fritas feitas na Philips Airfryer não ficam boas

Se as batatas fritas caseiras feitas com a Philips Airfryer não ficam como você deseja, pode haver uma solução simples. Confira as etapas abaixo para saber como resolver o problema.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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