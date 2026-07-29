As batatas fritas feitas na Philips Airfryer não ficam boas

Ao preparar batatas fritas ou qualquer outro alimento empilhado, sugerimos o uso da cesta maior (do lado direito). Esta cesta tem uma área de superfície maior, permitindo que os ingredientes sejam distribuídos de forma mais uniforme. Isso resulta em uma distribuição mais equilibrada de calor e fluxo de ar em todos os ingredientes, resultando em um melhor preparo.

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