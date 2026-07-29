As batatas fritas feitas na Philips Airfryer não ficam boas
Se as batatas fritas caseiras feitas com a Philips Airfryer não ficam como você deseja, pode haver uma solução simples. Confira as etapas abaixo para saber como resolver o problema.
Escolha o tipo de batata apropriado para fritura
Para obter um resultado uniforme, encha a cesta da Airfryer apenas até a metade da capacidade total
As batatas grandes não ficarão tão crocantes quanto as pequenas
Agite a cesta do aparelho 2 a 3 vezes durante o processo de fritura a ar
A sua Philips Airfryer utiliza a tecnologia Rapid Air, que faz com que o processo de fritura seja diferente do processo de fritura por imersão. Siga as etapas abaixo para preparar batatas fritas caseiras com a sua Airfryer:
Descasque as batatas, cortando-as em palitos.
Deixe as batatas de molho em uma tigela por, no mínimo, 30 minutos. Após isso, retire e seque-as com papel-toalha.
Em uma tigela, coloque meia colher de sopa de azeite de oliva e acrescente as batatas. Misture tudo até que as batatas estejam cobertas de azeite.
Retire as batatas do recipiente com as mãos ou com utensílios de cozinha, de maneira que o óleo em excesso permaneça no recipiente. Coloque as batatas na cesta da Airfryer.
Frite de 300 a 800 g de batatas a 180 °C por 18 a 25 minutos. Sacuda a cesta 2 ou 3 vezes durante o processo de fritura com ar quente.
Ao preparar batatas fritas ou qualquer outro alimento empilhado, sugerimos o uso da cesta maior (do lado direito). Esta cesta tem uma área de superfície maior, permitindo que os ingredientes sejam distribuídos de forma mais uniforme. Isso resulta em uma distribuição mais equilibrada de calor e fluxo de ar em todos os ingredientes, resultando em um melhor preparo. O problema foi solucionado? Se não ajudaram, entre em contato conosco para obter assistência.
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