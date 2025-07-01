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Suporte da Philips

O rev. do recipiente/cesta da airfryer está descascando

Se você perceber que o revestimento da Philips Airfryer está descascando, pode haver um motivo. Leia o texto a seguir para solucionar esse problema.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA130/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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