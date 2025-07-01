O rev. do recipiente/cesta da airfryer está descascando
Se você perceber que o revestimento da Philips Airfryer está descascando, pode haver um motivo. Leia o texto a seguir para solucionar esse problema.
Durante a limpeza com utensílios de limpeza ásperos ou durante a inserção da cesta, algumas áreas podem descascar dentro do recipiente ou da cesta da Philips Airfryer devido a toques ou arranhões acidentais no revestimento. Isso não é prejudicial, pois todos os materiais usados na Philips Airfryer são seguros para os alimentos.
Observação: Evite limpar a airfryer com utensílios de limpeza ásperos (como esponjas de metal e escovas duras) e insira a cesta delicadamente.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:NA120/00 , NA150/00 , NA130/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›