A Philips Airfryer não deixa crocante/como o esperado

Para a maioria dos petiscos, é necessário seguir o tempo de preparo indicado para forno; assim, eles ficarão totalmente cozidos. O tempo de preparo para uma fritadeira por imersão é mais curto e não deixa o alimento bem cozido. Consulte a tabela de alimentos no manual do usuário da Airfryer ou o aplicativo HomeID para saber os tempos de preparo recomendados por ingrediente. Deixe por mais alguns minutos se ainda não estiver crocante o suficiente (mas tenha cuidado para não queimar). Observação:

· Durante o preparo, se os alimentos encostarem um no outro, levante a cesta da Philips Airfryer até a metade, agitando-a cuidadosamente.

· Para um resultado mais uniforme, se estiver preparando uma maior quantidade de alimentos, agite a cesta 2 ou 3 vezes.

· Para obter resultados uniformes, misture bem os alimentos ao sacudi-los. As camadas inferiores devem ficar na parte superior e vice-versa.

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