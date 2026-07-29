A Philips Airfryer não deixa crocante/como o esperado
Se você achar que os alimentos ou petiscos preparados na Philips Airfryer não estão crocantes o suficiente, siga as etapas abaixo para descobrir como resolver isso sozinho.
Evite cozinhar muitos petiscos ou muita comida de uma única vez. Porções menores são preparadas na Airfryer de modo mais uniforme.
Uma boa maneira de garantir isso é colocar apenas uma camada de petiscos na parte de baixo da cesta de sua Philips Airfryer.
Use batatas frescas e secas, pois são as mais adequadas para fazer batatas fritas. Se precisar armazenar as batatas, evite deixá-las em um ambiente frio (por exemplo, uma geladeira).
Se você estiver preparando batatas fritas caseiras na Airfryer, siga estas etapas:
Descasque as batatas, cortando-as em palitos.
Deixe as batatas de molho em um recipiente por, no mínimo, 30 minutos. Após isso, retire e seque as batatas com papel-toalha.
Em uma tigela, coloque meia colher de sopa de azeite de oliva e acrescente as batatas. Misture tudo até que as batatas estejam cobertas de azeite.
Retire as batatas do recipiente com as mãos ou com utensílios de cozinha, de maneira que o óleo em excesso permaneça no recipiente. Coloque as batatas na cesta.
Frite-as a 180 ºC (350 ºF) e sacuda a cesta durante metade do processo de fritura com ar quente. Sacuda a cesta de 2 a 3 vezes durante o processo de fritura a ar para obter um resultado mais uniforme.
Veja também nosso vídeo abaixo:
Para obter os melhores resultados com a Philips Airfryer, você deve usar produtos que sejam prontos para assar. Os petiscos prontos para assar ficarão dourados e crocantes se preparados na sua Airfryer.
Escolha a temperatura correta: A maioria dos petiscos precisa ser preparada a 200 °C (400 °F), exceto petiscos à base de massa. Petiscos à base de massa devem ser preparados na Airfryer em uma temperatura de 180 °C (350 °F).
Para a maioria dos petiscos, é necessário seguir o tempo de preparo indicado para forno; assim, eles ficarão totalmente cozidos. O tempo de preparo para uma fritadeira por imersão é mais curto e não deixa o alimento bem cozido. Consulte a tabela de alimentos no manual do usuário da Airfryer ou o aplicativo HomeID para saber os tempos de preparo recomendados por ingrediente. Deixe por mais alguns minutos se ainda não estiver crocante o suficiente (mas tenha cuidado para não queimar). Observação: · Durante o preparo, se os alimentos encostarem um no outro, levante a cesta da Philips Airfryer até a metade, agitando-a cuidadosamente. · Para um resultado mais uniforme, se estiver preparando uma maior quantidade de alimentos, agite a cesta 2 ou 3 vezes. · Para obter resultados uniformes, misture bem os alimentos ao sacudi-los. As camadas inferiores devem ficar na parte superior e vice-versa. Assista também ao nosso vídeo a seguir:
Ao preparar alguns pratos caseiros, como batatas, petiscos empanados ou pratos de carne, adicione um pouco de óleo para que eles fiquem mais crocantes. Além disso, sempre que possível, use variedades de lanches com baixo teor de gordura. Ao preparar petiscos que têm alta porcentagem de gordura, será mais difícil obter um resultado crocante.
Para saber como usar óleo corretamente na Airfryer, siga as dicas a seguir:
Antes de adicionar óleo, seque o alimento adequadamente.
Não use muito óleo, pois ele pode deixar o alimento mais gorduroso e menos crocante.
Para obter resultados mais crocantes, é possível pincelar carnes e aves suavemente com óleo ou marinada.
Ao preparar batatas fritas ou qualquer outro alimento empilhado, sugerimos o uso da cesta maior (do lado direito). Esta cesta tem uma área de superfície maior, permitindo que os ingredientes sejam distribuídos de forma mais uniforme. Isso resulta em uma distribuição mais equilibrada de calor e fluxo de ar em todos os ingredientes, resultando em um melhor preparo. As soluções acima ajudaram? Se não ajudaram, entre em contato conosco para obter assistência.
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