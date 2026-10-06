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Suporte da Philips

Não tenho resultados esperados com o Philips Lumea

Se você não estiver satisfeito com os resultados de remoção de pelos do seu Philips Lumea, não se preocupe: 

  • Verifique se o Philips Lumea é adequado para você
  • Siga a programação de tratamento
  • Remova os pelos antes de cada tratamento
  • Use as configurações corretas de intensidade da luz
  • Garanta uma cobertura uniforme do tratamento
  • Verifique se o Lumea está limpo
  • Guarde o Lumea em um local seco 

Leia para saber mais. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SC1991/00, SC1992/00, SC1992/11.

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