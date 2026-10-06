Não tenho resultados esperados com o Philips Lumea

Se você não estiver satisfeito com os resultados de remoção de pelos do seu Philips Lumea, não se preocupe:
Leia para saber mais.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SC1991/00, SC1992/00, SC1992/11.
Posso usar o Philips Lumea grávida ou amamentando?
Quais as diferenças entre acessórios do Philips Lumea?
Há algum efeito colateral do uso do Philips Lumea?
Como seleciono a intensidade correta do Lumea para mim?
Como me preparo para um tratamento com o Philips Lumea?
O Philips Lumea é adequado para todos os tons de pele e cores de pelos do corpo?
Posso obter resultados mais rápidos se eu usar o Philips Lumea com mais frequência?
Posso usar o Philips Lumea na minha virilha?
Com que idade posso usar o Philips Lumea?
Qual é frequência de uso da escova de dentes Sonicare?
O Philips Lumea também pode ser usado por homens?
O feixe de luz do meu Lumea é seguro para os olhos?
Por que o Philips Lumea fica quente durante o uso?
Por que há uma bolha de ar no vidro do Philips Lumea?
Por que o acessório Philips Lumea está sem um vidro?
Por que preciso me depilar antes de usar o Lumea?
Como posso limpar meu Philips Lumea?
O Philips Lumea é seguro para mim e para minha pele?
Como tenho os resultados pretendidos com o Philips Lumea?
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