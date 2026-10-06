Não tenho resultados esperados com o Philips Lumea

O Philips Lumea não é adequado para todas as pessoas. Verifique as tabelas de tons de pele e cores dos pelos no manual do usuário (que também está disponível on-line) e leia atentamente as instruções de segurança importantes para descobrir se o Lumea é adequado para você.

Cores inadequadas dos pelos do corpo: o tratamento com o Lumea não é eficaz se você tiver pelos louros claros, grisalhos, ruivos ou brancos, pois os pelos com essas cores não absorvem luz suficiente.

Tons de pele inadequados: você não pode usar o Lumea se tiver tons de pele morena-escura a escura, pois esses tons de pele absorvem a luz mais facilmente, o que pode resultar em dor, vermelhidão na pele ou queimaduras.

Nota: a cor do cabelo e o tom de pele podem variar em todo o corpo. Embora uma área do corpo possa não ser adequada para o tratamento com o Lumea, outra área pode ser adequada devido a outro tom de pele ou cor de pelos do corpo.