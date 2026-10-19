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Suporte da Philips

O extrator está rangendo quando a alça se move. Por que isso acontece?

Verifique se o diafragma de silicone está úmido quando estiver montado no extrator de leite.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF430/01, SCF430/15, SCF330/40. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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