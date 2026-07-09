Meu Philips OneBlade não funciona

Se o OneBlade não funcionar, as dicas de solução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.
Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima.
Por motivos de segurança, o Philips OneBlade só funciona sem fio. Verifique se o seu OneBlade está conectado a uma tomada elétrica. Em caso positivo, tente desconectá-lo e ligá-lo novamente. Esse procedimento deve resolver o problema.
É possível que o OneBlade não tenha sido carregado corretamente. Para carregar o OneBlade, basta seguir as instruções abaixo.
Desligue seu OneBlade.
Insira o cabo de carregamento na tomada na parte inferior do OneBlade, e conecte o carregador em qualquer tomada CA de 120 V. Certifique-se de usar o adaptador original da Philips para carregar o OneBlade.
Verifique se a lâmina está entupida com pelo, ou se apresenta sinais de desgaste. Se estiver entupida, tente lavá-la ou deixá-la de molho em água morna até que todo o pelo e a sujeira sejam removidos. Tenha cuidado para não bater a lâmina contra uma superfície dura, como a pia, pois isso pode danificá-la. Se a lâmina estiver danificada, substitua-a imediatamente. Para comprar lâminas novas para o Philips OneBlade acesse nossa loja on-line.
Alguns modelos do OneBlade possuem uma "trava para viagem". Se ela estiver ativada, o aparelho não ligará. Pressione o botão ligar/desligar por três segundos para desativar a trava para viagem. Se o seu modelo OneBlade tiver um visor digital, um símbolo de cadeado aparecerá no visor quando a trava para viagem for ativada.
Se nenhuma dessas dicas ajudar, seu OneBlade pode estar danificada internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou troca para seu OneBlade.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:QP1924/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›