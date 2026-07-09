ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Meu Philips OneBlade não funciona

Se o OneBlade não funcionar, as dicas de solução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.

Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1924/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte