Meu Philips OneBlade não funciona

Verifique se a lâmina está entupida com pelo, ou se apresenta sinais de desgaste. Se estiver entupida, tente lavá-la ou deixá-la de molho em água morna até que todo o pelo e a sujeira sejam removidos. Tenha cuidado para não bater a lâmina contra uma superfície dura, como a pia, pois isso pode danificá-la.

Se a lâmina estiver danificada, substitua-a imediatamente. Para comprar lâminas novas para o Philips OneBlade acesse nossa loja on-line.