ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

O Philips OneBlade não barbeia tão rente como esperado

Se você não estiver satisfeito com os resultados do barbear com o Philips OneBlade, leia as recomendações de solução de problemas abaixo para resolver a questão.

Observe que o OneBlade foi projetado para deixar um pouco de espaço entre a lâmina e a pele, o que faz dele a mistura perfeita de um barbear rente e um barbear amigo da pele.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1924/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte