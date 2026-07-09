Suporte da Philips O Philips OneBlade não barbeia tão rente como esperado

Se você não estiver satisfeito com os resultados do barbear com o Philips OneBlade, leia as recomendações de solução de problemas abaixo para resolver a questão.

Observe que o OneBlade foi projetado para deixar um pouco de espaço entre a lâmina e a pele, o que faz dele a mistura perfeita de um barbear rente e um barbear amigo da pele.

O OneBlade não foi projetado para um barbear como o de um barbeador O Philips OneBlade foi projetado para aparar pelos faciais e dar aquela aparência de "barba por fazer", mas de forma organizada, enquanto sua pele se sente confortável. Se você deseja um barbear rente e limpo todos os dias, recomendamos um de nossos dedicados barbeadores Philips Face Shavers. Dicas e truques para usar o Philips OneBlade Para obter os melhores resultados com o Philips OneBlade, verifique se você está seguindo corretamente todas as instruções de uso. Aqui estão algumas dicas úteis para se barbear usando o OneBlade.



1. Limpe a pele antes de usar o OneBlade.



2. Posicione a lâmina rente à pele para garantir contato total.



3. Mova a lâmina na direção contrária ao crescimento dos pelos.



4. Faça movimentos longos, fazendo uma leve pressão.



5. Se desejar, você também pode usar o OneBlade com espuma ou gel de barbear. Também pode ser usado no chuveiro.