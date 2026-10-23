O aspirador de pó sem fio Philips produz um som incomum

Se o motor ou filtro de exaustão do aspirador de pó sem fio Philips estiver obstruído, poderá produzir um som incomum. Para resolver esse problema, limpe o filtro do aspirador de pó.
Outro motivo para o aspirador de pó produzir um som incomum é que os filtros podem estar deslocados. Nesse caso, coloque os filtros no seu devido lugar no aspirador de pó.
Consulte o manual do usuário, que pode ser encontrado na seção de suporte on-line na página do produto do seu aspirador de pó, para obter instruções específicas de como colocar e limpar o filtro.