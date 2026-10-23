O aspirador de pó sem fio Philips produz um som incomum

As informações abaixo se aplicam-se apenas às séries 7000 e 8000 sem fio (Aqua).



O aspirador de pó sem fio das séries 8000 ou 7000 está equipado com Reconhecimento de tipo de piso. O aparelho detecta automaticamente o tipo de piso e otimiza a limpeza, obtendo um melhor desempenho. Essa função pode fazer com que o som do aspirador de pó mude durante o uso. Nenhuma ação é necessária, mas se preferir limpar com uma potência consistente à sua escolha, desative esse recurso inteligente no menu do seu aparelho.



Veja o vídeo abaixo (0:34-1:02) para ver as etapas para ativar ou desativar o recurso.