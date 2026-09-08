Suporte da Philips O aparador de pelos do nariz Philips não funciona

Se o aparador de pelos do nariz não funcionar ou não ligar, há uma técnica simples para determinar a causa provável.

Gire a cabeça aparadora do aparador de pelos do nariz para removê-la do cabo e, em seguida, ligue o aparador.

O pequeno pino na parte superior do cabo gira mesmo sem a cabeça aparadora acoplada?

Verifique se há sinais de danos na cabeça aparadora e limpe-a profundamente seguindo as instruções abaixo.

Nada acontece, mesmo quando o aparador está ligado sem cabeça aparadora acoplada?

Muitos aparadores de pelos de nariz Philips são alimentados por pilhas não recarregáveis, que precisam ser substituídas de tempos em tempos. Tente substituir a pilha antes de tentar novamente. Se isso não resolver o problema, consulte a seção "Precisa de mais assistência?" abaixo.

Método de limpeza profunda para aparadores de pelos de nariz Philips Basta colocar o aparador de cabeça para baixo em um copo ou outro recipiente alto e estreito, com água morna suficiente para mergulhar a parte metálica dos dentes de corte. O cabo do aparador de pelos do nariz nunca deve ser mergulhado em água. Depois de deixar a cabeça aparadora de molho por 30 minutos, lave-a em água corrente morna e tente ligar o aparador. Precisa de mais assistência? Se nenhuma dessas dicas ajudar, seu aparador de pelos do nariz pode estar danificado internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou troca. 3. Substitua a bateria. Se você possui um aparador de pelos de nariz que funciona com pilhas AA descartáveis, é possível que esteja na hora de substituí-las. Para resolver esse problema, basta trocar as pilhas por novas. Ao substituir as pilhas, verifique se os polos + e - das pilhas estão voltados para a direção correta. Há indicação no compartimento da bateria. 4. Limpe a unidade de corte. Se você tiver confirmado que o aparador de pelos do nariz da Philips está totalmente carregado, mas ele ainda não estiver funcionando, talvez esteja sujo e a unidade de corte obstruída. Recomendamos que você limpe o aparador de pelos de nariz depois de cada uso para obter o desempenho ideal.



Siga nossas recomendações de limpeza abaixo: Lave a cabeça aparadora do aparador de pelos de nariz com água morna. Ligue o aparador de pelos de nariz após 15 segundos e desligue o aparelho novamente após 5 segundos. Tente novamente algumas vezes. Se lavar a cabeça aparadora em água corrente não for suficiente, mergulhe a cabeça aparadora em um copo de água morna por alguns minutos. Não coloque a alça do aparador na água, pois isso pode danificar os seus mecanismos internos. Repita o passo 1 novamente. Se isso não ajudar, desconecte o acessório aparador de pelos do nariz e o deixe separadamente de molho em água por 30 minutos. Reconecte e repita a etapa 1 novamente. Se o aparador voltar a funcionar: sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o aparador secar ao ar livre. Para obter melhores resultados, limpe o aparador de pelos do nariz após cada uso e lubrifique a cabeça aparadora regularmente com uma gota de óleo lubrificante. Seu aparador de pelos do nariz ainda apresenta problemas? Se nenhuma dessas dicas ajudar, seu aparador de pelos do nariz pode estar danificado internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou troca para seu aparador de pelos do nariz.