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Suporte da Philips

O aparador de pelos do nariz Philips não funciona

Se o aparador de pelos do nariz não funcionar ou não ligar, há uma técnica simples para determinar a causa provável.

Gire a cabeça aparadora do aparador de pelos do nariz para removê-la do cabo e, em seguida, ligue o aparador.

O pequeno pino na parte superior do cabo gira mesmo sem a cabeça aparadora acoplada? 
Verifique se há sinais de danos na cabeça aparadora e limpe-a profundamente seguindo as instruções abaixo.

Nada acontece, mesmo quando o aparador está ligado sem cabeça aparadora acoplada?
Muitos aparadores de pelos de nariz Philips são alimentados por pilhas não recarregáveis, que precisam ser substituídas de tempos em tempos. Tente substituir a pilha antes de tentar novamente. Se isso não resolver o problema, consulte a seção "Precisa de mais assistência?" abaixo. 

Gire a cabeça aparadora e solte-a do cabo

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BG3470/15 , MG5950/15 , NT1620/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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