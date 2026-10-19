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Suporte da Philips

Bocal da Sonicare AirFloss não solta/quebra facilmente

Se você perceber que o bocal da Philips Sonicare AirFloss não está saindo do cabo ou que ele quebra facilmente, procure nas soluções abaixo como corrigir isso.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX8481/04, HX8032/64, HX8332/01. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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