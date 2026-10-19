Bocal da Sonicare AirFloss não solta/quebra facilmente

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX8481/04, HX8032/64, HX8332/01. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Onde posso comprar a Sonicare AirFloss e acessórios?
A bateria da Sonicare AirFloss pode ser substituída?
Como descubro qual é o meu modelo da Sonicare AirFloss?
O que indicam as luzes de bateria na Sonicare AirFloss?
Posso usar outras marcas de antisséptico bucal com minha AirFloss?
Posso usar meu carregador Sonicare AirFloss para carregar minha escova de dentes?
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Como limpar a Philips Sonicare AirFloss
Como usar a Estação de carregamento Philips AirFloss
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