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Suporte da Philips

Meu extrator de leite elétrico Philips Avent tem pouca ou nenhuma sucção

Se o extrator de leite Philips Avent tiver baixa sucção, nenhuma sucção, sucção fraca ou não estiver extraindo leite com eficiência, siga as etapas abaixo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF391/11 , SCF393/11 , SCF330/40 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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