A SENSEO® Switch permite alternar entre sachês de café e café filtrado.



Sons da preparação do café com sachês

Ao usar sachês de café, você ouvirá um zumbido contínuo. Esse zumbido é o som da bomba de água pressionando água no sachê de café.



Sons do preparo do café filtrado

Um café filtrado é preparado ao bombear água lentamente pelo porta-filtro. Durante o preparo do café, a máquina emite um zumbido pulsante. Isso pode levar de 5 a 10 minutos, dependendo de quantas xícaras de café você estiver preparando. Esse é um comportamento normal e não há com que se preocupar.

Veja o vídeo abaixo para ouvir o tipo de som esperado da sua SENSEO® Switch durante a preparação do café com filtro.

Se nenhuma dessas etapas resolver o problema, entre em contato para obter mais ajuda.

