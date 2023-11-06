Descontinuado
SHP2000/10
Superconfortável e totalmente ajustável
Fones de ouvido grandes e leves com alça totalmente ajustável e conchas auditivas para propiciar excelente encaixe e uso confortável
Drivers de 40mm/traseira aberta
Over-ear
Comprimento ideal do cabo: opção de deixar oculto e mais liberdade de movimentos para você.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
4.0
de 5
82
Críticas
Chicomesmo
06/11/2023
Brasil
Fone excelente!
Melhor fone que já pude ter na vida, som nitido, se ajusta bem na cabeça, cabo comprido e resistente, tenho e uso diariamente a mais de 10 anos, as almofadas seguem sendo as originais, ja tentei trocar de fone mas na faixa de preço que ele custava, não tem nada que se iguale.
Prós
Conforto, som bom e nitido, cabo comprido e resistente
Contras
as vezes sinto ele pesando na cabeça, mas nada que atrapalhe
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP2000 Corded Audio Headphones
Data de uso 2021-11-06
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2021-11-06
EDSFe
08/02/2023
Brasil
Excelente
Acredito que não exista mais pra comprar, tenho ele há aproximadamente entre 10 e 15 anos (sim, minha situação é idêntica a um comentário abaixo) e o fone é excelente. É o tipo de produto que faz a gente olhar e elogiar após muito uso, mantendo a qualidade do material, do som e fazendo o usuário enxergar a marca com bons olhos e respeito. É o tipo de produto que deve ser usado como referência pra outros mais novos.
Prós
Qualidade
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2021-02-08
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2021-02-08
FelipeDJ
21/12/2022
Brasil
Muito bom, excelente top
Muito bom, tenho ele faz 5 anos, agora ele quebrou :( Não sei se ainda vou achar um parecido com esse, mas ele é mto bom
Esta avaliação foi feita para SHP2000 Corded Audio Headphones
Data de uso 2020-12-21
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Data de uso 2020-12-21