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Descontinuado

Fone de ouvido

SHP2000/10

4

| (82) Críticas

Superconfortável e totalmente ajustável

Fones de ouvido grandes e leves com alça totalmente ajustável e conchas auditivas para propiciar excelente encaixe e uso confortável

Ver todos os benefícios

Para música, PC e TV

Superconfortável e totalmente ajustável

  • Drivers de 40mm/traseira aberta

  • Over-ear

Fones de ouvido com tamanho ideal que bloqueiam ruídos externos

Espumas aveludadas para maior conforto durante o uso

O cabo de 2 m permite deixar o aparelho dentro da bolsa

Comprimento ideal do cabo: opção de deixar oculto e mais liberdade de movimentos para você.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

82

Críticas

06/11/2023

Brasil

Brasil

Fone excelente!

Melhor fone que já pude ter na vida, som nitido, se ajusta bem na cabeça, cabo comprido e resistente, tenho e uso diariamente a mais de 10 anos, as almofadas seguem sendo as originais, ja tentei trocar de fone mas na faixa de preço que ele custava, não tem nada que se iguale.

Prós

Conforto, som bom e nitido, cabo comprido e resistente

Contras

as vezes sinto ele pesando na cabeça, mas nada que atrapalhe

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2000 Corded Audio Headphones

Data de uso 2021-11-06

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2000 Corded Audio Headphones

Data de uso 2021-11-06

08/02/2023

Brasil

Brasil

Excelente

Acredito que não exista mais pra comprar, tenho ele há aproximadamente entre 10 e 15 anos (sim, minha situação é idêntica a um comentário abaixo) e o fone é excelente. É o tipo de produto que faz a gente olhar e elogiar após muito uso, mantendo a qualidade do material, do som e fazendo o usuário enxergar a marca com bons olhos e respeito. É o tipo de produto que deve ser usado como referência pra outros mais novos.

Prós

Qualidade

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2000 Corded Audio Headphones

Data de uso 2021-02-08

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2021-02-08

21/12/2022

Brasil

Brasil

Muito bom, excelente top

Muito bom, tenho ele faz 5 anos, agora ele quebrou :( Não sei se ainda vou achar um parecido com esse, mas ele é mto bom

Esta avaliação foi feita para SHP2000 Corded Audio Headphones

Data de uso 2020-12-21

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Data de uso 2020-12-21

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