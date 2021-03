O design flexi-cool inovador foi inspirado nos estilosos óculos de sol

Inspirado no design de óculos de sol modernos e de primeira qualidade, o design atraente das conchas auditivas do fone de ouvido é ligado de maneira inovadora à alça por meio de uma "armação" que é dobrável e pode ser usada com estilo e facilidade. Da mesma maneira que você faz com seus óculos escuros! Ela está disponível em uma grande variedade de cores e formatos que vão dar brilho as suas roupas e ao seu dia.