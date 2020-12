A durabilidade do design Flexi-Grip oferece uma conexão firme, mas flexível

O material flexi-grip flexível que reveste o fone de ouvido aprimora seu desempenho e estende sua durabilidade. Esse material protege a conexão do cabo contra danos que possam ocorrer devido às dobras repetitivas do fone de ouvido decorrentes do contato frequente com os dedos do usuário quando o fone é colocado ou removido.