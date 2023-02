Som nítido e natural

Deixe a vida mais animada com as cores urbanas e descoladas dos fones de ouvido CitiScape Indies, inspirados nas cidades e vizinhanças mais boêmias. Macios e com protetores de ouvido com isolamento acústico, proporcionam som claro e graves dinâmicos para uma experiência confortável e envolvente. Conheça todos os benefícios