Permite que a pele do seu bebê respire
Confortáveis e respiráveis, com grandes orifícios de ventilação. 9 em cada 10 pais concordam: as chupetas ultra air da Philips Avent são confortáveis para meu bebê.** O alívio reconfortante está sempre à mão, não importa quem esteja cuidando do bebê. Agora com 80% de origem vegetal.*
Permite que a pele do seu bebê respire
Ortodôntica e livre de BPA
Embalagem com 2 unidades, 80% de origem vegetal*
0 a 6 meses
Os orifícios na proteção permitem a ventilação da pele do seu bebê, mantendo-a mais seca para um conforto máximo e maior alívio.
Nossos bicos ortodônticos são projetados com silicone macio para dar suporte aos movimentos naturais dos músculos da boca, ajudando a reduzir o risco de má oclusão. O bico com gargalo estreito foi projetado para reduzir a pressão entre a língua e o palato. As chupetas ultra da Philips Avent são certificadas de forma independente pela Oral Health Foundation. Fabricadas com silicone 100% de qualidade alimentar, elas são mais resistentes e duráveis do que os bicos de borracha (látex) e não contêm BPA, BPS, ftalatos, PVC nem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.
Os bicos texturizados de silicone foram projetados para imitar os seios. Quando perguntamos aos pais como seus bebês reagem a eles, em média 98% afirmaram que seus filhos aceitam as chupetas ultra da Philips Avent.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
4.9
de 5
56
Críticas
98%
recomendam este produto
Lipe-sc
25/05/2026
Brasil
Chupeta Maravilhosa
Chupeta maravilhosa, uso toda noite pra dormi.. Bico muito macio, encaixa perfeito..
Prós
Excelente Produto
Contras
N possui..
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF086/05 suavizador
Data de uso 2026-05-21
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF086/05 suavizador
Data de uso 2026-05-21
Kenia.adriane
30/04/2021
Brasil
Macia
Ganhei essa chupeta e depois disso só uso ela, muito boa e eficiente
Esta avaliação foi feita para SCF458/12 Chupeta Ultra Air
Esta avaliação foi feita para SCF458/12 Chupeta Ultra Air
09/11/2020
Brasil
Produto maravilhoso
Essas chupetas são ótimas! Comprei para o meu afilhado e ele se adaptou muito bem
Prós
Fácil de esterilizar
Contras
nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF342/20 Chupeta Ultra Air
Data de uso 2020-07-09
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF342/20 Chupeta Ultra Air
Data de uso 2020-07-09
Peças de plástico rígido, excluindo o bico de silicone (abordagem de balanço de massa).
Informação baseada nos resultados do teste realizado com consumidores dos EUA (2023, n=201).
Um teste com consumidores dos EUA realizado em 2023 confirmou que 98% de aceitação do bico texturizado da Philips Avent utilizado em nossas chupetas ultra (n=201).
Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (fervura) de chupetas.
Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso.