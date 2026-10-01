SCF039/17
Ideal para mamadas suaves
Inclui um bico Primeiro fluxo. O pequeno recipiente ajuda a garantir a quantidade adequada para a barriguinha do bebê. As mamadeiras foram projetadas para reduzir cólicas e desconforto, liberando o ar para longe da barriguinha do bebê. Compatível com todos os bicos da linha Pétala.
2 oz/60 ml
Recém-nascido
O bico foi projetado para reduzir os problemas de alimentação, conduzindo o ar para longe da barriguinha do seu bebê.
Nosso design em espiral flexível, combinado com as pétalas de conforto, permite um movimento natural enquanto o bebê se alimenta.
O bico possui uma textura ultramacia, projetado para imitar a sensação do peito.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
Acesse a seção de peças e acessórios
Críticas
Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.
O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro e o incômodo.