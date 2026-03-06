Inovação para atletas

Fones de ouvido ajustáveis, para uso em movimento. Atletas de todo o mundo elogiaram os fones de ouvido Duro pelo seu conforto, som e estilo. Atendendo à demanda popular, este fone de ouvido esportivo de altíssimo desempenho volta com melhor ajuste, som mais potente e almofadas resistentes ao suor.