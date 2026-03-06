Descontinuado
SBCHJ055/00
Inovação para atletas
Fones de ouvido ajustáveis, para uso em movimento. Atletas de todo o mundo elogiaram os fones de ouvido Duro pelo seu conforto, som e estilo. Atendendo à demanda popular, este fone de ouvido esportivo de altíssimo desempenho volta com melhor ajuste, som mais potente e almofadas resistentes ao suor.
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.
Compacto para oferecer conforto, mas grande o suficiente para emitir som nítido e potente. O driver de alto-falante de 30 mm tem o tamanho perfeito para proporcionar o desempenho máximo em audições sem distorções.
Usando o fio de altíssima qualidade CCAW (Copper Cladded Aluminium Wire) na bobina de voz do driver do fone de ouvido, a Philips obteve melhoria considerável da qualidade sonora.
Críticas