O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura

O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais como a de um estúdio com mais fidelidade que no formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Essa qualidade absoluta torna o áudio de alta resolução o melhor companheiro sonoro para o amante da música. Os fones de ouvido Fidelio estão em conformidade com os padrões rigorosos do selo de qualidade do Áudio de alta resolução. Mesmo desfrutando da coleção do áudio de alta resolução ou da fonte mais tradicional de música, as frequências estendidas e suaves dos fones de ouvido Fidelio fazem com que você aproveite mais suas músicas.