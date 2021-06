Alto-falantes internos com o recurso XSL Acoustics para um som dinâmico

Curta um som de ótimo desempenho e graves de alta potência com o ShoqBox e seu recurso XSL Acoustics. O som impressionante é produzido pela combinação de altos e médios puros e graves de alta potência de intensidade variável. O uso inovador de materiais de alta tecnologia, como o cone em titânio e o ímã de neodímio, oferece uma saída de som com quase o dobro de potência se comparada a de um driver de alto-falante tradicional do mesmo tamanho. A perfeita sintonia do driver do alto-falante, do design reduzido da acústica e do circuito garante um som dinâmico excepcional e otimiza o desempenho dos graves mesmo dos menores reprodutores.