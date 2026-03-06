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Feita para equilibrar suas refeições
Chega de alimentos queimados ou mal cozidos. Nosso design patenteado otimiza a circulação de calor não apenas ao redor do alimento, mas também através dele para obter os melhores resultados: alimentos sempre crocantes, macios e uniformemente cozidos.
Fritadeiras a ar com duas gavetas: a gaveta grande é perfeita para pratos principais, batatas fritas e tudo o que você mais ama. Use a gaveta menor para acompanhamentos, legumes e lanches.
Sincronize automaticamente os tempos de cozimento nas duas gavetas para que todos os alimentos estejam prontos para serem servidos juntos. Uma refeição fresca e quente.
Críticas
Em comparação com batatas fritas feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão.
Teste feito em salsichas no cesto esquerdo em comparação com fornos de convecção tradicionais.
Teste feito em salsichas no cesto esquerdo em comparação com fornos de convecção tradicionais.