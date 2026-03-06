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  • Desenvolvida para tornar suas refeições mais equilibradas
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Série 3000Airfryer Dual Basket

NA351/00

Desenvolvida para tornar suas refeições mais equilibradas
A Airfryer Philips Dual Basket série 3000 cronometra a preparação para que dois pratos estejam prontos e quentes ao mesmo tempo. Você pode preparar refeições deliciosas e saudáveis usando a gaveta maior para pratos de tamanho familiar e a menor para acompanhamentos ou pratos para uma pessoa
Ver todos os benefícios

Alimentos crocantes, macios e cozidos uniformemente sempre

Desenvolvida para tornar suas refeições mais equilibradas

  • Feita para equilibrar suas refeições

Crocante, macio e uniformemente cozido com tecnologia Rapid Air

Crocante, macio e uniformemente cozido com tecnologia Rapid Air

Chega de alimentos queimados ou mal cozidos. Nosso design patenteado otimiza a circulação de calor não apenas ao redor do alimento, mas também através dele para obter os melhores resultados: alimentos sempre crocantes, macios e uniformemente cozidos.

Duas gavetas e dois tamanhos para atender a qualquer refeição

Duas gavetas e dois tamanhos para atender a qualquer refeição

Fritadeiras a ar com duas gavetas: a gaveta grande é perfeita para pratos principais, batatas fritas e tudo o que você mais ama. Use a gaveta menor para acompanhamentos, legumes e lanches.

Timer para que ambos os lados terminem ao mesmo tempo.

Timer para que ambos os lados terminem ao mesmo tempo.

Sincronize automaticamente os tempos de cozimento nas duas gavetas para que todos os alimentos estejam prontos para serem servidos juntos. Uma refeição fresca e quente.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Em comparação com batatas fritas feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão.

  2. Teste feito em salsichas no cesto esquerdo em comparação com fornos de convecção tradicionais.

  3. Teste feito em salsichas no cesto esquerdo em comparação com fornos de convecção tradicionais.