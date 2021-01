Trabalhe continuamente por até 4 horas

A Philips PEN20S é equipada com uma bateria recarregável avançada. No modo Eco, terá um feixe brilhante de 100 lúmens para até 4 horas de uso contínuo (o mesmo se aplica ao holofote de 100 lúmens). No modo Boost, você terá um feixe intenso de 200 lúmens por cerca de 2 horas de uso contínuo. Uma carga completa da bateria leva apenas 2 horas usando um conector Micro-USB padrão. Um cabo USB é fornecido na embalagem e o dispositivo é compatível com a maioria dos carregadores USB disponíveis no mercado.