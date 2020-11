Trabalhe de forma flexível com até 6 horas de uso sem fio

A RCH21S vem com o nossa nova bateria de lítio de longa duração que garante 1500 ciclos de carga. Isso fornece uma vida útil 5 vezes maior do que a bateria de lítio padrão na maioria das lâmpadas de inspeção do mercado. Precisa se movimentar em sua oficina enquanto trabalha? Sem problema. Simplesmente remova a Philips RCH21S do dock. No modo eco, a nova bateria oferece 6 horas de uso contínuo sem fio e até 3,5 horas no modo Normal.