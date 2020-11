Durma do jeito que você sonha

Manter a máscara e o protetor no lugar significa uma maior qualidade do sono a noite toda. A maioria dos usuários da DreamWear1 pesquisados declarou estar mais satisfeita com a qualidade do sono com a máscara DreamWear com o protetor de cabeça atualizado. Sem as restrições de tubos incômodos, os pacientes podem dormir em qualquer posição1, de barriga, de lado ou de costas.