Descontinuado
FM16FD70V/00
Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar
Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips edição Snow colorida, torna o armazenamento e compartilhamento de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
16 GB
Edição Snow 2.0
5 unidades
As taxas de transferência de dados de alta velocidade reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.
Escolha sua cor favorita — rosa, roxa, verde ou azul — para que suas atividades diárias de armazenar e compartilhar fiquem ainda mais divertidas
Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais divertidas