Descontinuado
FM16FD175E/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
16 GB
Motion Edition 3.2
Embalagem com 3 unidades
Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais divertidas
As marcações e perfurações na embalagem mostram a melhor maneira de abri-la para acessar rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.
Um indicador de LED brilhante mostra que a unidade está conectada e funcionando corretamente e pisca mais rapidamente ao copiar arquivos para ou da memória.