Descontinuado
FM16FD175D/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
16 GB
Motion Edition 3.2
Embalagem com 2 unidades
Escolha sua cor favorita — rosa, roxa, verde ou azul — para que suas atividades diárias de armazenar e compartilhar fiquem ainda mais divertidas
Com 16 GB, você tem a praticidade de trocar, compartilhar e salvar arquivos muito pesados ou mais arquivos pela porta USB do seu PC ou laptop.
Um indicador de LED brilhante mostra que a unidade está conectada e funcionando corretamente e pisca mais rapidamente ao copiar arquivos para ou da memória.