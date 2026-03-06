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        Descontinuado

        Unidade flash USB

        FM16FD170B/00

        Fácil de usar — Plug and play!

        Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Fácil de usar — Plug and play!

        • 16 GB

        • Motion Edition 2.0

        Transferência rápida de dados com USB 2.0 de alta velocidade

        As taxas de transferência de dados de alta velocidade reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.

        Dispositivo USB moderno com design colorido

        Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais divertidas

        O indicador de atividade acende durante a cópia de arquivos

        Um indicador de LED brilhante mostra que a unidade está conectada e funcionando corretamente e pisca mais rapidamente ao copiar arquivos para ou da memória.

        Especificações técnicas

        Entrar em contato com a Philips

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