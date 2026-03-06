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        Descontinuado

        Unidade flash USB

        FM12FD175E/00

        Fácil de usar — Plug and play!

        Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Fácil de usar — Plug and play!

        • 128 GB

        • Motion Edition 3.2

        • Embalagem com 3 unidades

        Capacidade de armazenamento de 128 GB para arquivos de dados pesados

        Com 128 GB, você tem a praticidade de trocar, compartilhar e salvar arquivos muito pesados ou mais arquivos pela porta USB do seu PC ou laptop.

        Design moderno e colorido

        Escolha sua cor favorita — rosa, roxa, verde ou azul — para que suas atividades diárias de armazenar e compartilhar fiquem ainda mais divertidas

        Dispositivo USB moderno com design colorido

        Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais divertidas

        Especificações técnicas

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