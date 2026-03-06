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        Descontinuado

        Unidade flash USB

        FM12FD175B/00

        Fácil de usar — Plug and play!

        Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Fácil de usar — Plug and play!

        • 128 GB

        • Motion Edition 3.2

        • USB Type-C

        Transferência rápida de dados com USB Type-C de alta velocidade

        As taxas de transferência de dados de alta velocidade reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.

        O indicador de atividade acende durante a cópia de arquivos

        Um indicador de LED brilhante mostra que a unidade está conectada e funcionando corretamente e pisca mais rapidamente ao copiar arquivos para ou da memória.

        Transferência rápida de dados com USB 3.2 de alta velocidade

        As taxas de transferência de dados de alta velocidade reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.

        Especificações técnicas

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