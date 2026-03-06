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        Descontinuado

        Unidade flash USB

        FM12FD170E/00

        Fácil de usar — Plug and play!

        Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Fácil de usar — Plug and play!

        • 128 GB

        • Motion Edition 2.0

        • Embalagem com 3 unidades

        Capacidade de armazenamento de 128 GB para arquivos de dados pesados

        Com 128 GB, você tem a praticidade de trocar, compartilhar e salvar arquivos muito pesados ou mais arquivos pela porta USB do seu PC ou laptop.

        Transferência rápida de dados com USB 2.0 de alta velocidade

        As taxas de transferência de dados de alta velocidade reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.

        Embalagem fácil de abrir

        As marcações e perfurações na embalagem mostram a melhor maneira de abri-la para acessar rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.

        Especificações técnicas

        Entrar em contato com a Philips

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