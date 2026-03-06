Descontinuado
FM02SS050P/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo plug and play fácil de usar. O SSD Philips simplifica suas operações diárias com maior capacidade de resposta do sistema. O SSD também oferece desempenho de carregamento instantâneo, o que significa tempos de inicialização e carregamento de aplicativos mais rápidos,
2 TB
Solid State Drive
Economize espaço com a compactação automática de todos os arquivos transferidos para a unidade flash USB
As taxas de transferência de dados de alta velocidade reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.
As taxas de transferência de dados em alta velocidade da unidade de estado sólido Philips reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.
Críticas