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SSD

FM02SS050P/00

Fácil de usar — Plug and play!

Dispositivo plug and play fácil de usar. O SSD Philips simplifica suas operações diárias com maior capacidade de resposta do sistema. O SSD também oferece desempenho de carregamento instantâneo, o que significa tempos de inicialização e carregamento de aplicativos mais rápidos,

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Fácil de usar — Plug and play!

  • 2 TB

  • Solid State Drive

A compactação automática de todos os arquivos economiza espaço

Economize espaço com a compactação automática de todos os arquivos transferidos para a unidade flash USB

Transferência rápida de dados com USB 2.0 de alta velocidade

As taxas de transferência de dados de alta velocidade reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.

SSD de transferência de dados ultrarrápida

As taxas de transferência de dados em alta velocidade da unidade de estado sólido Philips reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.

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