Descontinuado
DS9000/10
Experimente a alta fidelidade real
A dock station Philips é a resposta para tudo que você considera importante em relação à música. Criada com componentes de alta qualidade e madeira natural, ela garante maior fidelidade ao conteúdo do iPod/iPhone/iPad, reproduzindo um som autêntico e fiel ao original.
para iPod/iPhone/iPad
Com o design do crossover passivo, você ouve cada nota com clareza e as músicas são transmitidas de um modo incrivelmente puro, natural e pleno. Graças a uma engenharia complexa, cada parte do espectro de áudio das freqüências de som é separada e enviada aos drivers apropriados. Os sinais que excedem a resposta de freqüência de um driver não são transmitidos, ou seja, a qualidade sonora é aprimorada e o nível de distorção, amplamente reduzido. Junto dos componentes eletrônicos de alta qualidade, o crossover passivo fornece um áudio coeso, sem distorções e fiel ao original.
A avançada tecnologia de processamento de som PureDigital oferece qualidade sonora superior à tecnologia de processamento de áudio analógico convencional encontrada em aparelhos com dock que utilizam a saída de áudio analógico do iPhone/iPod. A combinação entre a saída de áudio digital do iPhone/iPod e o processamento digital em cada estágio do circuito produz uma relação sinal/ruído muito mais alta, resultando em um som mais nítido e inigualável: o equilíbrio perfeito!
As linhas "clean" e a sensualidade da parte traseira curva não compõem apenas um design admirável; também criam uma estrutura acústica mais eficiente. Cuidadosamente projetada, a parte curva aumenta a firmeza do gabinete da caixa acústica, reduzindo de modo significativo a ressonância interna e resultando na reprodução de um som mais preciso e natural. Você vai adorar o design lindo e som excepcional deste dock com caixa acústica.
3.3
de 5
3
Críticas
Pesinato
02/01/2012
Brasil
Perfeito
Nao precisa WI-FI, pois hj em dia o Ipod ou Tablet dominam o mercado!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS9000 caixa acústica com dock
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Pitot
10/10/2011
Brasil
Digital Stereo
Som potente totalmente digital, super bonito. Minha classificação seria tudo excelente se tivesse WI-FI. Imagino sentado na poltrona, com o IPOD na mão, e o som rolando no aparelho!
Sim, eu recomendo este produto
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Quarenta e sete
13/11/2024
Brasil
Péssima experiência.
O produto é ótimo, porém, não comprem, pois a Philips não fabrica mais peças de reposição. Estou extremamente decepcionado com a empresa por ter comprado esse produto. A sensação é de ter sido enganado, passado para trás. Comprei acreditando que se tratava de um produto “top de linha” que não me traria problemas com manutenção por um bom período. Ledo engano. A verdade é que, com menos de dois anos de uso, a placa central queimou. Bastante chateado, levei numa autorizada que trocou a peça defeituosa e resolveu o problema. Achei que tinha dado azar, que justamente o meu tinha sido “premiado”, mas relevei. Pouco tempo depois, o aparelho parou de funcionar novamente. Levei em todas as autorizadas Philips da minha cidade e em nenhuma delas eu consegui ao menos deixar o aparelho para manutenção. Fui informado pelos profissionais de que “segundo o código do consumidor, a empresa só tem que fornecer peças de reposição por cinco anos, não tem como arrumar o seu produto. Simplesmente decepcionante! Agora tenho um peso de papel de luxo na minha casa e estou sem expectativa nenhuma de vê-lo tocando novamente. Não compro mais nenhum produto da Philips, pois penso que, mesmo estando amparada pelo código do consumidor, A empresa deveria se preocupar, antes de tudo com a satisfação dos usuários.
Contras
Não há suporte técnico.
Esta avaliação foi feita para DS9000 caixa acústica com dock
Data de uso 2023-11-13
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