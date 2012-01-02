O produto é ótimo, porém, não comprem, pois a Philips não fabrica mais peças de reposição. Estou extremamente decepcionado com a empresa por ter comprado esse produto. A sensação é de ter sido enganado, passado para trás. Comprei acreditando que se tratava de um produto “top de linha” que não me traria problemas com manutenção por um bom período. Ledo engano. A verdade é que, com menos de dois anos de uso, a placa central queimou. Bastante chateado, levei numa autorizada que trocou a peça defeituosa e resolveu o problema. Achei que tinha dado azar, que justamente o meu tinha sido “premiado”, mas relevei. Pouco tempo depois, o aparelho parou de funcionar novamente. Levei em todas as autorizadas Philips da minha cidade e em nenhuma delas eu consegui ao menos deixar o aparelho para manutenção. Fui informado pelos profissionais de que “segundo o código do consumidor, a empresa só tem que fornecer peças de reposição por cinco anos, não tem como arrumar o seu produto. Simplesmente decepcionante! Agora tenho um peso de papel de luxo na minha casa e estou sem expectativa nenhuma de vê-lo tocando novamente. Não compro mais nenhum produto da Philips, pois penso que, mesmo estando amparada pelo código do consumidor, A empresa deveria se preocupar, antes de tudo com a satisfação dos usuários.