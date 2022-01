O USB PC link transforma seu PC em uma poderosa "jukebox" de MP3.

O USB PC Link reproduz suas músicas em MP3 nas caixas acústicas do sistema Philips, em vez de utilizar as do computador. Usando um cabo USB para fazer a conexão direta do computador ao sistema de áudio, você pode fazer o stream de suas músicas MP3 diretamente no aparelho de som, transformando seu computador em uma avançada "jukebox" MP3. Os botões de controle no aparelho de som e no controle remoto facilitam a navegação e o controle das músicas MP3 armazenadas na lista de reprodução do MusicMatch. Você também pode ver o título da música, bem como o tempo decorrido no monitor do aparelho de som.