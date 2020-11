Excelente proteção para a pele, barbear suave.

Agora você pode ter um barbear refrescante sem se preocupar com os danos em sua pele. Use AquaTouch com gel ou espuma de barbear para mais conforto da pele. O selo Aquatec garante um barbear úmido seguro e refrescante. Ou use a seco quando precisar de um barbear rápido em qualquer lugar. Conheça todos os benefícios