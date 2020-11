A Philips é a criadora da tecnologia Xenon HID

As lâmpadas de Xenon HID (Hight Intensity Discharge) oferecem duas vezes mais luz, para uma condução mais segura em qualquer condição de clima. Isso porque a intensa luz branca produzida pelas lâmpadas Xenon HID é comparável com a luz do dia. Estudos demonstram que a iluminação automotiva em Xenon ajuda os motoristas a se concentrar na via e distinguir obstáculos e sinais de trânsito muito mais rápido do que com as lâmpadas convencionais.