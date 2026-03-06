Descontinuado
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Os monitores profissionais Philips com sistema Android são rápidos, versáteis e fáceis de navegar. Eles são otimizados para aplicativos nativos do Android e também permitem a instalação de aplicativos da web diretamente através da tela. As atualizações automáticas garantem a versão mais recente dos aplicativos.
Ative a transmissão wireless de filmes, apresentações e muito mais sem complicações, a partir de dispositivos inteligentes (celulares, laptops, tablets) em até resolução 4K. O Chromecast é econômico, não requer hardware adicional e é seguro para uso profissional. Basta que o usuário toque no ícone do Chromecast no dispositivo inteligente para iniciar a transmissão de conteúdo de milhares de aplicativos habilitados. Seu dispositivo inteligente se transforma no controle remoto.
O acesso total à Google Play Store facilita a adição de aplicativos, jogos, músicas, filmes e muito mais ao seu monitor profissional Philips. Novas ferramentas de negócios e opções extras de entretenimento são adicionadas ao catálogo diariamente, garantindo que você sempre tenha acesso às últimas tendências globais.