Chromecast™ integrado para compartilhamento fácil de conteúdo

Ative a transmissão wireless de filmes, apresentações e muito mais sem complicações, a partir de dispositivos inteligentes (celulares, laptops, tablets) em até resolução 4K. O Chromecast é econômico, não requer hardware adicional e é seguro para uso profissional. Basta que o usuário toque no ícone do Chromecast no dispositivo inteligente para iniciar a transmissão de conteúdo de milhares de aplicativos habilitados. Seu dispositivo inteligente se transforma no controle remoto.