Tenha mais visibilidade e reaja mais rapidamente com até 130% mais brilho

A iluminação perfeita é muito importante quanto a distância – geralmente, entre 75 a 100 metros à frente de seu automóvel. Com as lâmpadas para automóvel Philips X-tremeVision, você consegue enxergar até 45 metros à frente, dando a você 2 segundos a mais de tempo de reação. A Philips X-tremeVision aumenta sua visibilidade com até 130% mais de luz na estrada. Com isso, você consegue reconhecer os obstáculos e identificar os possíveis perigos bem antes do que com outras lâmpadas de farol de halogênio.