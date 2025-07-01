Os bicos Ritmo Individual funcionam de forma diferente. Esses bicos só liberam leite quando os bebês estão mamando ativamente. Esses bicos podem ser escolhidos com base na preferência do bebê pelo ritmo (mais lento ou mais rápido). Cada bebê é único e terá seu próprio ritmo de mamar. Por isso, a descrição dos bicos apresentada nas embalagens dos produtos não se concentra na idade, mas na taxa de fluxo, de extralento para extrarrápido.

Se você usava o bico Pétala anterior da Philips Avent, seu bebê talvez precise de um fluxo maior com o bico Ritmo Individual, porque ele estava acostumado com um fluxo de leite maior, fazendo menos esforço.

Originalmente, usávamos indicações de idade (mês) em nossas embalagens de produtos para bicos. Essas indicações foram criadas para orientar um bebê mediano sobre como começar. Recebemos feedback de que parecia mais como uma prescrição do que uma recomendação. Isso levou a dúvidas sobre quando mudar para bicos de fluxo diferentes, com base nas dicas do bebê.

Cada bebê tem seu próprio ritmo exclusivo de mamar. Deixe que o estilo de mamar do seu bebê guie você, não a idade dele.

Mantivemos a indicação de idade em nossas mamadeiras para orientar você na seleção do tamanho adequado do contêiner que corresponde à quantidade de leite que os bebês normalmente bebem.